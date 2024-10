Izraelské médiá: Izrael bude na raketový útok Iránu reagovať rázne

Tel Aviv 2. októbra (TASR) - Zasadnutie izraelského bezpečnostného kabinetu zvolané premiérom Benjaminom Netanjahuom údajne rozhodlo, že Izrael bude na utorkový raketový útok Iránu reagovať rázne, ale predtým ho bude koordinovať so Spojenými štátmi. V stredu o tom informovali izraelské médiá, píše TASR.



Na zasadnutí sa okrem Netanjahua zúčastnili aj šéfovia tajných služieb Šin bet a Mosad, Ronen Bar a David Barnea, náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi a minister obrany Joav Galant.



Odveta Izraela za iránsky útok bude mať za cieľ spôsobiť "značné finančné škody", uviedol nemenovaný izraelský predstaviteľ, ktorého citoval denník The Times of Israel (TOI). Domnievame sa, že odpoveď "musí byť významná a musí prísť čoskoro", zdôraznil zdroj.



Americký prezident Joe Biden novinárom v stredu povedal, že nepodporuje možný útok na iránske jadrové zariadenia v odvete za úder na Izrael. Zároveň pripustil, že na Irán by mohli byť uvalené ďalšie sankcie. USA svoj postup podľa neho koordinujú s Izraelom a čoskoro bude hovoriť aj s premiérom Netanjahuom.



Irán v utorok podnikol rozsiahly raketový útok na Izrael, podľa izraelskej armády sa väčšinu zo 180 balistických rakiet podarilo zachytiť protivzdušnej obrane. Útok bol podľa Teheránu odvetou za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych militantných skupín vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján tvrdí, že Irán vojnu nevyhľadáva a iba Izrael ho núti reagovať. Varoval, že ak Izrael "neprestane páchať zločiny, bude čeliť tvrdej reakcii".



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi vyhlásil, že Izrael odpovie na iránsky útok, pričom pripomenul, že armáda má schopnosť "dosiahnuť a zasiahnuť akýkoľvek bod na Blízkom východe".