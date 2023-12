Médiá: Izrael žiadal Egypt o sprostredkovanie dohody o rukojemníkoch

Káhira 14. decembra (TASR) - Izrael údajne požiadal Egypt o sprostredkovanie novej dohody s hnutím Hamas. Hnutie však takéto rokovania poprelo. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Štvrtkové správy katarského webového portálu The New Arab uvádzajú, že izraelská vláda Káhiru požiadala o nové rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o výmene zadržiavaných osôb a humanitárnej prestávke v bojoch. Podobné prímerie bolo dohodnuté minulý mesiac.



"Šéf izraelskej rozviedky Mosad Egypt jasným spôsobom informoval o vývoji v rokovaniach a tom, že izraelská vláda je otvorená možnosti vstúpiť do rokovaní zacielených na oslobodenie osôb zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy na základe zmenených podmienok," uviedol nemenovaný egyptský zdroj.



Člen politickej kancelárie hnutia Hamas akékoľvek rokovania o výmene rukojemníkov medzi sprostredkovateľmi a hnutím poprel.



Izraelský denník Haarec uviedol, že Egpyt a Katar sa spolu s Izraelom a Hamasom zúčastnia na neformálnych rozhovoroch s cieľom dosiahnuť návrh dohody.



Katar, Egypt a Spojené štáty v novembri pomohli vyjednať prestávku v bojoch, ktorá trvala týždeň a jej súčasťou bola výmena rukojemníkov za palestínskych väzňov v Izraeli.