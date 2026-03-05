< sekcia Zahraničie
Médiá: Izraelské útoky si na juhu Libanonu vyžiadali osem obetí
Libanonská Národná tlačová agentúra (NNA) oznámila, že pri útoku na dedinu v oblasti Nabatíja zahynul jej starosta spolu s manželkou.
Autor TASR
Bejrút 5. marca (TASR) - Pri izraelských útokoch zahynulo vo štvrtok v Libanone osem ľudí, zatiaľ čo Izrael obnovil svoje evakuačné výzvy pre rozsiahle oblasti na juhu krajiny, kde sa nachádzajú bašty militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Libanonská Národná tlačová agentúra (NNA) oznámila, že pri útoku na dedinu v oblasti Nabatíja zahynul jej starosta spolu s manželkou. Ďalší úder si vyžiadal štyri životy v neďalekej obci. Libanonské ministerstvo zdravotníctva okrem toho informovalo, že dvaja ľudia zahynuli aj v aute neďaleko mesta Zahlé na východe krajiny.
Pred úsvitom zasiahol izraelský dron aj byt v palestínskom utečeneckom tábore Badáwí neďaleko mesta Tarábulus na severe Libanonu. Zahynul pri tom vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Wasím Atalláh al-Alí a jeho manželka.
Izrael vydal vo štvrtok evakuačný príkaz pre obyvateľov južného Libanonu a nariadil, aby sa naďalej presúvali severne od rieky Lítání, píše stanica al-Džazíra. „Osoby v blízkosti členov Hizballáhu či jeho zariadení ohrozujú svoje životy,“ vyhlásila armáda. „Ktorýkoľvek dom používaný na vojenské účely sa môže stať cieľom útoku,“ ozrejmila.
Francúzska agentúra pripomína, že izraelská armáda v utorok oznámila vytvorenie nárazníkovej zóny v Libanone a v stredu následne vyhlásila, že v krajine operujú jednotky troch divízií.
