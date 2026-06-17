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Médiá: Izraelskí osadníci podpálili mešitu na Západnom brehu Jordánu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.

Autor TASR
Ramalláh 17. júna (TASR) - Izraelskí osadníci v stredu podpálili mešitu v jednej z dedín na Západnom brehu Jordánu, uviedol miestny starosta. Novinári agentúry AFP na mieste zaznamenali dôkazy o podpaľačstve a vandalizme, píše TASR.

Starosta dediny Džildžílija severne od Ramalláhu pre agentúru AFP uviedol, že „osadníci podpálili miestnosť na rituálnu očistu (pred modlitbou), poškodili hlavnú mešitu v dedine a na vonkajšie steny budovy napísali nepriateľské heslá“.

Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.

Reportéri agentúry AFP, ktorí v stredu navštívili mešitu, informovali, že strop, steny a podlahy boli začiernené od dymu a plameňov. Uviedli, že na stenách boli nápisy v hebrejčine, medzi ktorými sa objavili aj heslá ako „pomsta“ a „pozdrav od Hilltop Youth“.

Hilltop Youth je voľne organizované zoskupenie izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktoré často tvoria malé skupiny tínedžerov, niekedy vedených dospelými. Zastrašovaním a násilnými činmi sa snažia vytlačiť Palestínčanov z oblastí v ich okolí.

Starosta Džildžílije uviedol, že osadníci prišli podpáliť mešitu medzi druhou a treťou hodinou ráno. Keď však zistili, že jej dvere sú zamknuté, založili požiar v miestnosti určenej na rituálnu očistu na nižšom podlaží.

Dodal, že požiar uhasili členovia palestínskej civilnej obrany spolu s mladými mužmi z dediny a okolitých oblastí.

K incidentu došlo v kontexte nárastu útokov osadníkov na palestínske komunity na Izraelom okupovanom Západnom brehu od začiatku vojny v Gaze v roku 2023. Od januára tohto roku bolo v dôsledku násilia osadníkov alebo obmedzení prístupu vysídlených zo svojich domovov približne 2200 Palestínčanov, zatiaľ čo stovky ďalších museli opustiť oblasť v dôsledku demolácií domov nariadených izraelskými úradmi.

Organizácia Spojených národov minulý týždeň informovala, že násilie osadníkov na Západnom brehu dosiahlo historicky najvyššiu úroveň.

Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a vyše pol milióna Izraelčanov v židovských osadách, ktoré vznikli počas okupácie a podľa medzinárodného humanitárneho práva sú nelegálne.
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