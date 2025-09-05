< sekcia Zahraničie
Médiá: Izraelskí osadníci údajne zranili 13 Palestínčanov
Izraelská armáda informovala, že na mieste boli nasadení vojaci a policajti.
Autor TASR
Ramalláh 5. septembra (TASR) - V noci na piatok izraelskí osadníci útočili na obyvateľov palestínskej obce na Západnom brehu Jordánu, uviedli izraelské médiá. Podľa viacerých zdrojov údajne utrpelo zranenia 13 osôb vrátane detí. Červený kríž oznámil, že niekoľko ľudí úrady previezli do nemocnice, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Izraelská armáda informovala, že na mieste boli nasadení vojaci a policajti. Nepodarilo sa im však identifikovať žiadnych podozrivých. Polícia podľa dostupných informácií začala vyšetrovanie.
Palestínski aktivisti zverejnili zábery, na ktorých vidno niekoľko zranených po útoku. Pravosť videa sa doposiaľ nepodarilo potvrdiť. Podľa aktivistov utrpelo viacero Palestínčanov bodné rany a médiá uviedli, že do palestínskej obce Khallet al-Daba vnikli desiatky izraelských osadníkov.
Situácia na Západnom brehu Jordánu eskaluje už od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú spustil útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023. Odvtedy tam zahynulo pre izraelské vojenské operácie, extrémistické útoky a ozbrojené strety už 970 Palestínčanov, uvádza palestínske ministerstvo zdravotníctva. Zároveň sa zintenzívňuje násilie radikálnych izraelských osadníkov voči palestínskym civilistom. Ľudskoprávni aktivisti obviňujú izraelskú armádu, že pri takýchto incidentoch často nezasahuje, píše DPA.
