MÉDIÁ: Japonskí prominenti sa dávaju tajne zaočkovat čínskou vakcínou

Tokio 5. januára (TASR) - Riaditelia známych japonských firiem sa údajne dali tajne zaočkovať vakcínou čínskej spoločnosti Sinopharm proti chorobe COVID-19, ktorú ešte tamojší regulačný úrad neschválil. V utorok o tom informoval britský denník The Guardian s odvolaním sa na článok japonského denníku Mainiči šimbun.



Článok spomína 18 nemenovaných ľudí vrátane generálnych riaditeľov a ich rodín. Neschválenú očkovaciu látku do Japonska údajne priniesol čínsky konzultant s blízkymi väzbami na Čínsku komunistickú stranu.



Japonský denník opisuje prípad páru - "šéfa poprednej firmy pôsobiacej v oblasti informačných technológií" a jeho ženy - ktorých zaočkovali v poliklinike v Tokiu za cenu 10.000 jenov (79 eur) na osobu. Vakcínu im podal samotný šéf tohto zdravotníckeho zariadenia, ktoré bolo v tom čase zatvorené.



Spomínaný riaditeľ firmy pre denník uviedol, že sa o vakcínach dozvedel prostredníctvom známych. Ďalší nemenovaný príjemca očkovania uviedol, že v jeho poprednej funkcii by bolo "absolútne neodpustiteľné", keby sa nakazil koronavírusom SARS-CoV-2 - a očkovanie mu umožňuje chodiť na pracovné večere a stretnutia.



Obyvatelia Japonska si však na vakcínu ešte počkajú. Tamojšia vláda plánuje začať s očkovaním 10.000 zdravotníkov až koncom februára. Starší ľudia a ľudia z rizikových skupín sa na rad dostanú v marci a zvyšok populácie v apríli.



Vakcínu firmy Sinopharm využil aj filipínsky prezident Rodrigo Duterte, ktorý ňou dal zaočkovať svojich osobných ochrankárov, informovala v utorok agentúra DPA. Tamojší regulačný orgán pritom ešte neschválil na použitie žiadnu očkovaciu látku proti chorobe COVID-19.



Podľa denníka Nikkei šimbun japonský premiér Jošihide Suga zaistil dostatok dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre 60 miliónov ľudí. Japonsko si zároveň objednalo očkovacie látky pre 20 miliónov ľudí od firmy Moderna a pre 60 miliónov ľudí od spoločnosti AstraZeneca.