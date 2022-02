Médiá: Johnson sa zúčastnil na večierku počas lockdownu v januári 2021

Londýn 2. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa zúčastnil na večierku v sídle vlády v januári 2021, keď v Británii platil prísny lockdown. Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Spomínaná párty sa uskutočnila 14. januára 2021 v sídle úradu premiéra na Downing Street 10. Išlo o rozlúčku s dvoma odchádzajúcimi zamestnancami. Účastníci večierka údajne pili šumivé víno a premiér Johnson sa tam zdržal asi päť minút.



V čase konania párty platil v Británii prísny zákaz vychádzania, ktorý vstúpil do platnosti 6. januára 2021, pripomína The Guardian. Ľudia mohli svoje domovy opustiť len nevyhnutných prípadoch.



Druhá tajomníčka britského úradu vlády Sue Grayová v súčasnosti vyšetruje možné porušenia pandemických opatrení na viacerých večierkoch počas lockdownu. Jej vyšetrovanie podľa The Guardian prinieslo informácie aj o spomínanom večierku zo 14. januára 2021.



Johnson sa podľa tohto denníka, ktorý sa odvoláva na výsledky vyšetrovania, zúčastnil aj na ďalších dvoch podobných večierkoch v máji a júni minulého roka.



Úrad britského premiéra sa k správam o premiérovej účasti na týchto troch večierkoch odmietol vyjadriť, píše na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Možné porušenie pandemických pravidiel na večierkoch počas lockdownu okrem Grayovej vyšetruje aj londýnska Metropolitná polícia (MPS).



Johnson sa v pondelok na pôde britského parlamentu ospravedlnil za viacero večierkov na Downing Street 10, ktoré sa konali počas lockdownu a boli potvrdené v predbežnej správe Sue Grayovej, zverejnenej 31. januára.



Premiér je podľa svojich vyjadrení odhodlaný zotrvať vo funkcii, hoci viacerí opoziční politici i členovia jeho vlastnej Konzervatívnej strany žiadajú jeho odstúpenie.