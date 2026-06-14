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Médiá: Katarská delegácia pricestovala do Teheránu na rokovania
Podľa správ iránskej tlačovej agentúry ISNA je v hlavnom meste poradca katarského ministra zahraničných vecí.
Autor TASR
Teherán 14. júna (TASR) - Iránske médiá v nedeľu informovali, že do Teheránu pricestovala katarská delegácia ako súčasť sprostredkovateľského procesu zameraného na ukončenie vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa správ iránskej tlačovej agentúry ISNA je v hlavnom meste poradca katarského ministra zahraničných vecí. Agentúra Tasním tvrdí, že cieľom tejto návštevy je „prezrieť najnovší vývoj v súvislosti s diplomatickým procesom“.
Médiá islamskej republiky hlásia túto návštevu po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď po tom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv
O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.
Agentúra AP v súvislosti s vyjadreniami oboch strán pripomenula, že prechádzajúce vyhlásenia o blížiacom sa uzavretí dohody sa nenaplnili.
Podľa správ iránskej tlačovej agentúry ISNA je v hlavnom meste poradca katarského ministra zahraničných vecí. Agentúra Tasním tvrdí, že cieľom tejto návštevy je „prezrieť najnovší vývoj v súvislosti s diplomatickým procesom“.
Médiá islamskej republiky hlásia túto návštevu po tom, čo americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď po tom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv
O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.
Agentúra AP v súvislosti s vyjadreniami oboch strán pripomenula, že prechádzajúce vyhlásenia o blížiacom sa uzavretí dohody sa nenaplnili.