Médiá: Kennedy stiahne kandidatúru do konca týždňa

Washington 21. augusta (TASR) - Nezávislý kandidát na funkciu amerického prezidenta Robert F. Kennedy junior sa do konca tohto týždňa chystá vzdať sa kandidatúry a zrejme voličom odporučí hlasovať za republikána Donalda Trumpa. V prípade podpory exprezidenta sa však ešte definitívne nerozhodol. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v stredu informovala televízna stanica ABC News, píše TASR.



ABC News minulý týždeň uviedla, že Kennedy sa snažil stretnúť s viceprezidentkou a kandidátkou Demokratickej strany na najvyšší post v Spojených štátoch Kamalou Harrisovou, ale jej tím na jeho opakované žiadosti nereagoval. Podľa denníka The Washington Post jej chcel ponúknuť podporu v novembrových voľbách výmenou za pozíciu vo vláde.



Napokon však minulý štvrtok napísal na sociálnej sieti X, že nemá v pláne Harrisovú podporiť. "Plánujem ju poraziť," dodal.



Robert Kennedy junior, ktorý je synovcom zavraždeného prezidenta Johna F. Kennedyho, bol do vlaňajška členom Demokratickej strany a sprvu sa chcel uchádzať o stranícku nomináciu do prezidentských volieb. Napokon však vlani na jeseň oznámil, že bude kandidovať ako nezávislý.