Médiá: Kolumbijské gerily po operácii USA opúšťajú Venezuelu

Obrnené vozidlo s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a jeho manželkou Ciliou Floresovou prichádza k federálnemu súdu na Manhattane v New Yorku v pondelok 5. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bogota 7. januára (TASR) - Velitelia kolumbijských geríl dosiaľ údajne operujúcich vo Venezuele po sobotňajšom zajatí prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami opúšťajú krajinu. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol zdroj z prostredia kolumbijskej armády, píše TASR.

Kolumbia dlhodobo podozrievala lídrov povstaleckých skupín, akými sú napríklad Národná oslobodzovacia armáda (ELN) alebo odštiepenecké frakcie rozpustených Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), z prítomnosti vo Venezuele. Tieto skupiny kontrolujú pašerácke trasy pre obchod s kokaínom pozdĺž spoločnej hranice.

Bezpečnostný experti podľa agentúry AFP tvrdia, že ELN mala na území Venezuely svoje základne, ktoré Madurov režim toleroval. Anonymný zdroj z prostredia kolumbijskej armády v utorok francúzskej agentúre povedal, že po útokoch USA v Caracase majú správy o snahách niektorých povstaleckých lídrov vrátiť sa do vlasti.

Podľa kolumbijského ministerstva obrany predstavuje prítomnosť gerilových lídrov v oblasti hranice po zajatí Madura hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny. V nadväznosti na jeho presun do New Yorku Bogota vydala varovanie pred možnými útokmi a k viac ako 2200-kilometrovej hranici nasadila tisíce vojakov.

Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch bez poskytnutia dôkazov nazval kolumbijského prezidenta Gustava Petra drogovým barónom a odkázal mu, aby si „dával pozor“. Petro v reakcii uviedol, že za svoju vlasť je ochotný chopiť sa zbrane.
