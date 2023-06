Médiá kritizujú britských konzervatívcov za poplatky pre novinárov

Londýn 20. júna (TASR) - Desiatky zahraničných médií pôsobiacich v Británii obvinili britskú Konzervatívnu stranu, že podkopáva slobodu tlače, keď novinárom ukladá poplatky za pokrývanie svojej výročnej konferencie. Tento prístup kritizovali aj britské médiá, ktoré ho označili za antidemokratický.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, Konzervatívna strana žiadala od novinárov akreditačný poplatok už vlani, keď sa výročná konferencia konala v Manchestri na severozápade Anglicka.



Tento rok sa za účasť na konferencii platí 137 libier. Táto suma sa od 1. augusta zvýši až na 880 libier. Toryovia však ubezpečujú, že existujú aj výnimky pre médiá v zložitej finančnej situácii.



Zavedenie akreditačného poplatku konzervatívci zdôvodňujú tým, že vybrané peniaze pomáhajú pokryť administratívne náklady na "tisíce" novinárov, ktorí sa na konferenciu akreditujú, ale napokon sa na ňu nedostavia.



Strana tvrdí, že veľký počet novinárov, ktorí sa na konferenciu akreditujú, ale napokon na ňu neprídu, zapríčiňuje zbytočné náklady a zvyšuje množstvo papierového a plastového odpadu. Organizátori zjazdu musia napríklad z tohto dôvodu vynakladať desaťtisíce libier za policajné bezpečnostné kontroly.



Asociácia zahraničných novinárov združujúca zahraničné médiá so sídlom v Spojenom kráľovstve však vo svojom otvorenom liste, zverejnenom v utorok, uviedla, že Konzervatívna strana nepredložila žiadne dôkazy o neúčasti novinárov v spomínanom rozsahu.



Novinári tiež argumentovali, že v hre sú aj širšie zásady slobody tlače. "Toto rozhodnutie v skutočnosti vytvára nebezpečný precedens pre krajiny na celom svete, ktoré ho využijú na ospravedlnenie finančných a iných prekážok pre médiá pri kontrole politického procesu," upozornilo združenie zahraničných novinárov pôsobiacich v Británii.



Vyzvali preto organizátorov konferencie Konzervatívnej strany, aby "zrušili alebo vrátili poplatky a umožnili spravodlivé a slobodné spravodajstvo pre všetkých."



Otvorený list podpísalo takmer 300 mediálnych skupín vrátane Agence France-Presse, New York Times, Washington Post, Le Monde, The Hindu, Jomiuri Šimbun, Der Spiegel a Sydney Morning Herald.



Zastúpené sú médiá z viac ako 60 krajín vrátane Číny a Ruska.



AFP dodala, že prístup médií na výročnú konferenciu opozičnej Labouristickej strany je do 28. júla bezplatný, potom sa do 31. augusta platí za účasť poplatok 75 libier, ktorý sa od 1. septembra zvýši na 95 libier.