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Médiá: Kyjevom otriaslo vyše desať výbuchov
Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
Autor TASR
Kyjev 6. júla (TASR) - Kyjevom v pondelok skoro ráno otriaslo viac ako desať výbuchov. Rusko podľa vedúceho kyjevskej mestskej správy Tymura Tkačenka na ukrajinskú metropolu útočí balistickými raketami, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Nepriateľ útočí balistickými raketami,“ napísal Tkačenko na sociálnej sieti Telegram. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že bola aktivovaná protivzdušná obrana a obyvateľov vyzval, aby zostali v krytoch.
Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
Moskvou dosadený gubernátor mesta Sevastopol na Kryme Michail Razvožajev v pondelok ráno uviedol, že v meste boli po ukrajinskom útoku na energetickú infraštruktúru prerušené dodávky elektriny.
„Po nepriateľskom útoku na energetickú infraštruktúru neďaleko Sevastopolu zostalo naše mesto dočasne bez elektriny,“ napísal Razvožajev na Telegrame.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.
„Nepriateľ útočí balistickými raketami,“ napísal Tkačenko na sociálnej sieti Telegram. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že bola aktivovaná protivzdušná obrana a obyvateľov vyzval, aby zostali v krytoch.
Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila dronové útoky hlboko na území Ruska, pričom cieli najmä na energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
Moskvou dosadený gubernátor mesta Sevastopol na Kryme Michail Razvožajev v pondelok ráno uviedol, že v meste boli po ukrajinskom útoku na energetickú infraštruktúru prerušené dodávky elektriny.
„Po nepriateľskom útoku na energetickú infraštruktúru neďaleko Sevastopolu zostalo naše mesto dočasne bez elektriny,“ napísal Razvožajev na Telegrame.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu vystríhal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare.