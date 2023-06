Médiá: Lietadlo spájané s Prigožinom pristálo v Bielorusku

Minsk 27. júna (TASR) - Lietadlo, ktoré je v amerických sankčných dokumentoch spájané so zakladateľov ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom, letelo v utorok z Ruska do Bieloruska. Nie je však jasné, kto bol na jeho palube, informuje TASR podľa správy denníka the Guardian.



Lietadlo typu Embraer Legacy 600 registrované v Rusku podľa údajov webového portálu Flightradar24 do Bieloruska letelo v utorok ráno, uvádza agentúra Reuters.



Identifikačné kódy tohto stroja sa zhodovali s kódmi lietadla, ktoré Spojené štáty spojili so spoločnosťou Autolex Transport. Tú americké úrady spájajú práve s Prigožinom.



Informácie zo sociálnych sieťach uvádzajú, že lietadlo letelo z ruského Rostova nad Donom a v Bielorusku pristálo neďaleko Minska.



Prigožin sa pokúsil počas víkendu pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie. Zmocnili sa mesta Rostov nad Donom na juhu Ruska a vydali sa smerom k Moskvu. Prigožin v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov.



V sobotu večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Ukončenie krízy sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Kremeľ následne uviedol, že Prigožin sa má presunúť do Bieloruska. To, kde presne sa Prigožin v súčasnosti nachádza, nie je známe, pripomína agentúra AP.