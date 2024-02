Médiá: Maďarská vláda reklamami v zahraničí ovplyvnila voľby aj v SR

Budapešť 29. februára (TASR) - Úrad predsedu maďarskej vlády zaplavil používateľov internetu z iných krajín svojimi politickými reklamami. Na Slovensku to zrejme zohralo veľkú úlohu pri návrate Roberta Fica k moci. Konštatovalo to vo štvrtok internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na jeseň 2023 spustil úrad premiéra na YouTube videokampaň o nebezpečenstvách nelegálnej migrácie v celkovo siedmich krajinách Európskej únie. Tieto videá požívatelia otvorili v zhruba deviatich miliónoch prípadov, vyplýva zo zistení investigatívnych portálov direkt36.hu a VSquare.org.



Nimi vykonaný prieskum databáz online inzerátov Google preukázal, že v prípade Slovenska a Poľska sa inzeráty objavili pred tamojšími parlamentnými voľbami, pričom v Nemecku a v Taliansku sa v čase zverejnenia týchto inzerátov konali voľby do regionálnych a miestnych samospráv.



Z hľadiska počtu obyvateľov tak maďarská vládna propaganda bola najintenzívnejšia na Slovensku, kde je registrovaných 1,6 až 1,8 milióna zhliadnutí, čo znamená vplyv na 29 až 33 percent populácie. Jaroslav Naď, ktorý bol od mája 2020 do mája 2023 ministrom obrany SR, uviedol, že informácie o týchto inzerátoch dostával aj ako člen kabinetu, ale aj osobne.



Podľa Naďa to bol zásah do slovenského volebného systému. Dodal, že reklamy jednoznačne pomohli Robertovi Ficovi a jeho protiimigračnej strane. "Maďarsko skutočne veľmi intenzívne zohralo úlohu v tom, že voľby vyhral Robert Fico," cituje Népszava slovenského exministra.



Inzertná databáza tiež odhalila, že náklady na kampaňové videá podobného rozsahu, aké sa objavili na Slovensku a ktoré vyrobil kabinet riadený ministrom Antalom Rogánom, sa pohybovali v rozsahu od dvoch do 15.000 eur.



Denník v tejto záležitosti oslovil úrad kabinetu premiéra aj spoločnosť Google, no bez úspechu.



Népszava podotýka, že maďarská vláda je na svoju suverenitu veľmi citlivá, avšak vôbec jej neprekáža, že sama pravidelne zasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)