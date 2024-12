Médiá: Maďarská vláda ustupuje a akceptuje rozhodnutie súdu EÚ

Budapešť 19. decembra (TASR) - Maďarská vláda v otázke rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) za nedodržanie azylových pravidiel ustúpila zo svojej odmietavej pozície a nariadila ministrom spravodlivosti a financií urobiť kroky v prospech vykonania verdiktu súdu. S odvolaním sa na príslušné vládne rozhodnutie zverejnené v úradnom vestníku to uviedol vo štvrtok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V rozhodnutí zverejnenom v stredu vláda vyjadrila súhlas s vykonaním dodatočných opatrení obsiahnutých v letnom verdikte SDEÚ o azyle. Príslušnými opatreniami boli poverení minister spravodlivosti Bence Tuzson a minister financií Mihály Varga.



Maďarská vláda vzhľadom na rozhodnutie súdu o migrantoch očakáva od ministra spravodlivosti právne kroky a od ministra financií Mihálya Vargu vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov, cituje server z rozhodnutia kabinetu.



Server pripomína, že vláda premiéra Viktora Orbána od roku 2020 nezmenila azylové predpisy, hoci boli v rozpore s právom EÚ a Európska komisia (EK) preto spustila voči Maďarsku právne kroky.



EK poslala 5. novembra Orbánovej vláde výzvu na zaplatenie pokuty vo výške 93 miliónov eur za to, že Maďarsko do 31. októbra 2024 neuhradilo pokutu v hodnote 200 miliónov eur. Okrem toho má k prvej pokute platiť milión eur za každý deň omeškania.



SDEÚ v júni uložil Maďarsku pokutu, pretože maďarská vláda v roku 2020 nevykonala rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



"Maďarsko dostane jednorazovú pokutu 200 miliónov plus jeden milión eur denne za nevpustenie nelegálnych migrantov. Rozhodnutie je poburujúce a neprijateľné. Finančnému vydieraniu bruselských byrokratov neustúpime! Budeme chrániť hranice a chrániť maďarský národ," reagoval začiatkom septembra Orbán.



Platobný výmer na 200 miliónov eur už vypršal a termín na splatenie pokuty 93 miliónov bol 19. novembra. Ak Maďarsko pokutu neuhradí, Brusel mu ju strhne z eurofondov, uviedol v novembri server hvg.hu/eurologus.