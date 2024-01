Médiá: Maďarsko bude schvaľovať vstup Švédska do NATO ako posledné

Budapešť 22. januára (TASR) - Turecký parlament má podľa miestnych médií tento týždeň hlasovať o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie a v tom prípade by sa Maďarsko stalo napriek sľubom premiéra Viktora Orbána poslednou krajinou, ktorá členstvo Švédska v NATO ratifikuje. Poznamenali to v pondelok viaceré maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Turecká stanica NTV s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že turecký parlament bude o Švédsku hlasovať tento týždeň, deň však nespresnila.



Maďarský server mfor.hu si všíma náznaky, že NATO a Švédsko už vlastne ani nečakajú na schválenie vstupu zo strany Maďarska, lebo napríklad Štokholm nedávno podpísal dohodu o obrannej spolupráci s Washingtonom.



Server ellenszel.hu v tejto súvislosti konštatoval, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa schválením vstupu Švédska do NATO chystá urobiť to, na čo Orbán nemá odvahu.



Z diplomatického hľadiska by to vyslalo mimoriadne zlú správu, ak by Maďarsko ako posledné ratifikovalo integráciu Švédska do NATO. Krajina by bola považovaná za nespoľahlivého člena obrannej aliancie, konštatovalo internetové vydanie denníka Népszava.



Odklad ratifikácie vstupu Švédska do NATO maďarský parlament zdôvodňuje klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)