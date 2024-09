Médiá: Maďarsko neuhradilo EÚ pokutu za porušenie azylových pravidiel

Budapešť 3. septembra (TASR) - Maďarská vláda neuhradila Bruselu v určenom termíne pokutu 200 miliónov eur uloženú Európskou komisiou (EK) ešte v júni z dôvodu "bezprecedentného a mimoriadne závažného porušenia práva EÚ". Uviedol to v utorok server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vláda premiéra Viktora Orbána už 5. júla avizovala, že sankciu v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) za porušenie azylových pravidiel nezaplatí.



Server Euronews v tejto súvislosti uviedol, že EK zaslala maďarskej vláde ďalšie oznámenie s termínom do 17. septembra. Ak Budapešť ani potom nezaplatí, Brusel aktivuje "proces započítania" a sumu pokuty odráta z eurofondov určených Maďarsku. Niektoré z nich už sú zmrazené pre problémy s dodržiavaním princípov právneho štátu, podčiarkol Euronews.



Budapešť od 1. júla prevzala rotujúce predsedníctvo EÚ. V polovici júna SDEÚ udelil Maďarsku pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



"Neplánujeme zaplatiť túto pokutu, pretože je to úplne nespravodlivé," vyhlásil štátny tajomník ministerstva vnútra Bence Rétvári. "Táto pokuta ... je politickým tlakom pre náš prístup k nelegálnej migrácii," dodal.



Orbán dlhodobo vedie spory s Bruselom kvôli migračnej a utečeneckej politike.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)