MÉDIÁ: Maďarský plán očkovania vyvoláva viac otázok, než dáva odpovedí

Budapešť 4. januára (TASR) - Vládny plán očkovania proti koronavírusu v Maďarsku okrem iného určuje, že vakcínou môžu byť zaočkovaní iba ľudia, ktorí disponujú zdravotným a sociálnym poistením a v poslednom polroku neboli nakazení koronavírusom SARS-CoV-2. Napísalo to v pondelok internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého ostáva v súvislosti s týmto plánom nezodpovedaných viacero otázok.



Plán zverejnený 1. januára na webovej stránke Národného centra zdravia (NNK) podľa Népszavy ráta so siedmimi kategóriami očkovaných, pričom v prvej kategórii sú pracovníci zdravotníctva, ktorých vakcinácia sa už začala.



Denník v podrobnej analýze plánu okrem iného konštatuje, že v roku 2019 bolo v Maďarsku 532.000 osôb, ktoré si neplatili povinné zdravotné a sociálne poistenie.



Plán vlády neurčuje, akým spôsobom budú preverovať, či žiadateľ o očkovanie nebol za posledných šesť mesiacov infikovaný koronavírusom. Vláda pritom odporúča očkovanie tým, ktorí nákazou prešli v prvej vlne pandémie. Medzi podmienkami očkovania sú aj pridružené ochorenia, okolo ktorých je tiež mnoho nejasností.



Denník v súvislosti s pochybnosťami, ktoré sa týkajú plánu očkovania, spochybnil aj význam registrácie obyvateľstva na očkovanie, ktorú pred časom spustil úrad vlády na stránke www.vakcinainfo.gov.hu, a na ktorej sa zaregistrovalo už vyše 600.000 Maďarov.



Na plán kabinetu zareagoval medzi prvými Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ). Namietal proti tomu, že učitelia nie sú zaradení do kategórie, ktorú majú zaočkovať po pracovníkov zdravotníctva a sociálnej sféry.



Podľa doterajších informácií dostane Maďarsko 4,4 milióna vakcín Pfizer, ktoré postačia pre zaočkovanie 2,2 milióna ľudí. V tamojšom zdravotníctve pracuje 120.000 osôb a v sociálnej sfére 170.000. Spolu so seniormi vo veku nad 60 rokov, je tak v prvých troch kategóriách plánu očkovania celkovo 2,6 milióna ľudí, sumarizuje Népszava.



Maďarsko napriek častej kritike EÚ už zaočkovalo časť svojich občanov vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech už v deň, ako dorazili prvé dávky do väčšiny krajín Únie, teda 26. decembra. Odignorovalo tým však prosbu EÚ, aby sa s vakcináciou začalo vo všetkých členských krajinách naraz a o deň neskôr - 27. decembra.



Maďarsko zároveň vyslalo svojich odborníkov do Ruska a Číny, kde majú pozorovať tamojší vývoj očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.



Od vypuknutia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenali v Maďarsku 328.851 prípadov nákazy a 9977 úmrtí.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach