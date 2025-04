Médiá: Medzinárodný trestný súd vyzval Maďarsko, aby zatklo Netanjahua

Budapešť 7. apríla (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) poslal Maďarsku dôvernú správu, v ktorej požiadal o zatknutie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, a to krátko predtým, než Maďarsko oznámilo vystúpenie z ICC. Na článok denníka Times of Israel upozornil v pondelok server portfolio.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa denníka posiela ICC tieto listy dôverne dotknutej krajine v záujme minimalizovania možnosti, že osoba, ktorú chcú zatknúť, utečie. Správa ICC obsahovala aj meno, miesto a čas narodenia Netanjahua, ako aj obvinenia ICC.



"Súd žiada Maďarsko o spoluprácu v zatknutí uvedenej osoby v prípade, ak sa naskytne príležitosť a bude sa nachádzať na území krajiny," citoval denník zo správy ICC.



Maďarská vláda sa rozhodla ukončiť členstvo v ICC. Minulý štvrtok (3. 4.) to potvrdil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. V ten istý deň do Maďarska pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu, na ktorého ICC vydal zatykač.



ICC vlani 21. novembra vydal zatykače na Netanjahua a ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Maďarský premiér Viktor Orbán pozval Netanjahua na návštevu Maďarska ešte v deň vydania zatykača ICC, hoci Maďarsko bolo v tom čase členským štátom ICC.



Činnosť ICC v uplynulom čase podľa Gulyása vyvolala „vážne obavy na medzinárodnej úrovni“. Šéf úradu vlády pripomenul, že Spojené štáty, Čína a Turecko sa k tomuto orgánu nikdy nepripojili, zatiaľ čo "USA chcú sankcionovať sudcov ICC". To, že Netanjahua nezatknú dali jasne najavo aj nastupujúci nemecký kancelár a poľský premiér, tvrdí Gulyás.



Zatykač na izraelského premiéra okrem Maďarska spochybnili aj iné členské štáty ICC. Podľa Francúzska by Netanjahu mohol mať imunitu proti opatreniam ICC, keďže Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu. Taliansko uviedlo, že Netanjahua nie je možné zatknúť, kým je predsedom izraelskej vlády.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)