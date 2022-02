Médiá: Migranti zahynuli, keď ich grécka pobrežná stráž hodila do vody

Berlín 17. februára (TASR) - Kamerunský žiadateľ o azyl obvinil grécku pohraničnú stráž, že ho hodila do mora spolu s dvoma ďalšími mužmi, ktorí zahynuli. Uvádza sa to v investigatívnom článku zverejnenom vo štvrtok európskymi médiami, informuje tlačová agentúra AFP.



Muž novinárom z nemeckého týždenníka Der Spiegel, britského denníka Guardian, francúzskeho online časopisu Mediapart a holandskej platformy Lighthouse Reports povedal, že jeho a dvoch ďalších Západoafričanov odviedli z gréckeho ostrova Samos, ktorý sa nachádza neďaleko námornej hranice s Tureckom.



Dvoch mužov – jedného z Kamerunu a druhého z Pobrežia Slonoviny – našli mŕtvych tureckí predstavitelia vlani v septembri, uvádza sa v investigatívnom článku.



Novinári podieľajúci sa na investigatíve vypočuli svedkov a zanalyzovali správy, fotografie a videá v médiách a rozprávali sa aj s informátormi z gréckych bezpečnostných úradov.



Dvaja grécki predstavitelia údajne potvrdili, že úrady opakovane tlačili migrantov ďaleko do mora, prevažne v malých skupinách.



Grécke úrady tieto obvinenia popreli.



Podľa týždenníka Der Spiegel grécki právnici pripravujú žalobu pre miestny súd, pričom tureckí právnici podali žalobu na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).



Turecká pobrežná stráž zaznamenala od mája 2021 až dosiaľ 29 prípadov zatláčania ľudí na more – niektorých z nich dokonca hodili do vody, píše Der Spiegel.



Turecko pravidelne obviňuje gréckych predstaviteľov z protizákonného zatláčania migrantov späť na turecké teritórium. Atény tieto tvrdenia popierajú.



Tento mesiac Turecko tiež oznámilo, že blízko gréckej hranice našlo 19 zamrznutých tiel. Ankara obviňuje Grécko, že necháva migrantov zomierať v studenom zimnom počasí, ale predtým im vyzlečú oblečenie a vytlačia ich naspäť cez hranicu.