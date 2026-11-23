< sekcia Zahraničie
Médiá: Milenka exšéfa Nvidie bola v kontakte s čínskym agentom
Informácie od amerických spravodajských služieb podľa NYT naznačujú, že pre čínsku špionážnu službu pracoval aj podnikateľ a Huangovej manžel Kchang Wej.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 23. novembra (TASR) - Čínska podnikateľka Alice Huangová, ktorá mala mimomanželský pomer s bývalým generálnym riaditeľom spoločnosti Nvidia Jensenom Huangom, bola počas ich aféry v kontakte s agentom čínskych spravodajských služieb. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v pondelok informoval denník The New York Times (NYT), píše TASR na základe správy agentúry EFE.
Zdroje NYT tvrdia, že Huangová bola v kontakte s agentom čínskeho ministerstva štátnej bezpečnosti od jari 2025 do jesene tohto roka, teda čiastočne aj v čase jej aféry s bývalým šéfom Nvidie Huangom.
Informácie od amerických spravodajských služieb podľa NYT naznačujú, že pre čínsku špionážnu službu pracoval aj podnikateľ a Huangovej manžel Kchang Wej.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie po zverejnení informácií o jeho mimomanželských vzťahoch – s čínskou podnikateľkou Huangovou aj s vysokopostavenou manažérkou firmy, ktorá mu bola priamo podriadená.
Huangová pôsobila ako manažérka v singapurskej cloudovej spoločnosti Megaspeed International. V súčasnosti ju vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidia pre umelú inteligenciu do čínskych firiem.
Zdroje NYT tvrdia, že Huangová bola v kontakte s agentom čínskeho ministerstva štátnej bezpečnosti od jari 2025 do jesene tohto roka, teda čiastočne aj v čase jej aféry s bývalým šéfom Nvidie Huangom.
Informácie od amerických spravodajských služieb podľa NYT naznačujú, že pre čínsku špionážnu službu pracoval aj podnikateľ a Huangovej manžel Kchang Wej.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie po zverejnení informácií o jeho mimomanželských vzťahoch – s čínskou podnikateľkou Huangovou aj s vysokopostavenou manažérkou firmy, ktorá mu bola priamo podriadená.
Huangová pôsobila ako manažérka v singapurskej cloudovej spoločnosti Megaspeed International. V súčasnosti ju vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidia pre umelú inteligenciu do čínskych firiem.