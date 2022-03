Médiá: Moskva údajne žiada Peking o vojenskú pomoc

New York/Londýn 14. marca (TASR) – Rusko žiada Čínu o vojenskú i ekonomickú pomoc, informovali v nedeľu s odvolaním sa na nemenových amerických predstaviteľov denníky Financial Times (FT) a New York Times (NYT).



Moskva požiadala Peking o poskytnutie vojenského materiálu na použitie na Ukrajine, uviedli FT s tým, že Rusko podľa amerických zdrojov žiada čínske vybavenie už od začiatku invázie. Predstavitelia USA však odmietli spresniť, akú formu by táto pomoc podľa Moskvy mala mať.



Podľa správy FT sa objavili náznaky, že Čína by sa mohla pripravovať pomôcť Rusku, píše ďalej na svojom webe stanica BBC.



New York Times rovnako s odvolaním sa na amerických predstaviteľov napísali, že Rusko žiada tiež ekonomickú podporu na zmiernenie dôsledkov sankcií.



Čína sa sama dosiaľ snažila vykresľovať ako neutrálna v rusko-ukrajinskom konflikte, inváziu Ruska však neodsúdila, pripomína BBC.



V pondelok majú v Ríme naplánované rozhovory poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a hlavný čínsky predstaviteľ pre oblasť zahraničných vecí Jang Ťie-čch'.



Sullivan v nedeľu pre televíziu NBC povedal, že Spojené štáty "zaistia, že Čína ani nikto iný" nebude môcť kompenzovať Rusku ekonomické straty v dôsledku sankcií uvalených pre inváziu na Ukrajinu.