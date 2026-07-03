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Médiá: Muttakí a pakistanský premiér vzdali hold Chameneímu
Šarífa pri rakve iránskeho lídra sprevádzal šéf armády Ásim Munír a ďalší členovia delegácie.
Autor TASR
Teherán 3. júla (TASR) - Afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí a pakistanský premiér Šahbáz Šaríf vzdali v piatok hold zosnulému iránsku najvyššiemu vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, oznámila iránska štátna televízia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Návšteva afganského ministra sa uskutočnila len niekoľko hodín po návšteve Ahmada Masúda, vodcu protitalibanskej skupiny, ktorého otec dostával podporu z Iránu v 90. rokoch.
Šarífa pri rakve iránskeho lídra sprevádzal šéf armády Ásim Munír a ďalší členovia delegácie. Pakistan sprostredkováva rokovania medzi USA a Iránom s cieľom trvalo ukončiť ich konflikt.
Duchovný líder mnohých šiitov Chameneí zomrel 28. februára vo veku 86 rokov pri americko-izraelských leteckých útokoch, ktoré vyvolali vojnu na Blízkom východe. Pozostatky previezli do teheránskej Veľkej mešity Mosallá v piatok pred obradmi a podľa očakávaní sa na nich zúčastní niekoľko miliónov ľudí.
Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Podľa očakávaní sa na ňom zúčastnia oficiálni zástupcovia z približne 30 krajín.
Návšteva afganského ministra sa uskutočnila len niekoľko hodín po návšteve Ahmada Masúda, vodcu protitalibanskej skupiny, ktorého otec dostával podporu z Iránu v 90. rokoch.
Šarífa pri rakve iránskeho lídra sprevádzal šéf armády Ásim Munír a ďalší členovia delegácie. Pakistan sprostredkováva rokovania medzi USA a Iránom s cieľom trvalo ukončiť ich konflikt.
Duchovný líder mnohých šiitov Chameneí zomrel 28. februára vo veku 86 rokov pri americko-izraelských leteckých útokoch, ktoré vyvolali vojnu na Blízkom východe. Pozostatky previezli do teheránskej Veľkej mešity Mosallá v piatok pred obradmi a podľa očakávaní sa na nich zúčastní niekoľko miliónov ľudí.
Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Podľa očakávaní sa na ňom zúčastnia oficiálni zástupcovia z približne 30 krajín.