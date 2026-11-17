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Médiá: Mužov odsúdených za vraždu Nemcova zrejme prepustili
Teraz žijú v Čečensku, informoval investigatívny portál Projekt.
Autor TASR
Moskva 17. novembra (TASR) - Traja muži odsúdení za vraždu ruského opozičného politika Borisa Nemcova boli po podpísaní zmlúv s ministerstvom obrany zrejme predčasne prepustení z väzenia. Bojovať na Ukrajinu však nešli a teraz žijú v Čečensku, informoval investigatívny portál Projekt, píše TASR podľa portálu Novaja gazeta Evropa.
Zaur Dadajev (odsúdený na 20 rokov) sa usadil v hornatej časti Čečenska a bratia Anzor a Šadid Gubaševovci (odsúdení na 19 a 16 rokov) žijú v čečenskom hlavnom meste Groznyj. Pri prepustení im povedali, aby sa držali v ústraní, pretože v opačnom prípade sa vrátia do väzenia, uviedol zdroj pre portál Projekt.
Nepriame dôkazy o ich prepustení našiel Projekt v uniknutých ruských databázach. Pri Dadajevovi bol zaznamenaný odchod z väznice v Irkutsku v októbri 2024 „z dôvodu preloženia“. Rovnaká formulácia sa objavuje v spisoch 98 ďalších väzňov z tejto väznice, ktorých poslali bojovať na Ukrajinu.
Neskôr záznamy o sociálnom poistení ukázali jeho registráciu v osade Jukarčoj, tento rok tiež splatil banke dlh približne v čiastke 1,2 milióna rubľov (13.200 eur). Projekt uviedol, že aj registračné a rodinné záznamy Gubaševovcov naznačujú ich prepustenie.
Ďalšieho odsúdeného Temirlana Eskerchanova prepustili v lete 2024 po podpísaní zmluvy s ministerstvom obrany. Piaty Chamzat Bachajev si celý trest 11 rokov odpykal na jar 2026. Podľa portálu Mediazona sa ich kontakty nepriamo spájali s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom.
Nemcova, jedného z popredných predstaviteľov ruskej opozície, zavraždili 27. februára 2015 na Veľkom Moskvoreckom moste neďaleko Kremľa, kde všetko dianie dôsledne kontroluje polícia a tajné služby. V súvislosti s jeho vraždou odsúdili v roku 2017 piatich mužov na 11 až 20 rokov, ale nikoho za jej organizáciu alebo objednávku.
Niekoľko hodín pred smrťou Nemcov v rozhovore na rozhlasovej stanici Echo Moskvy obvinil prezidenta Vladimira Putina zo „zavlečenia krajiny do krízy... šialenou, agresívnou a vražednou politikou vojny proti Ukrajine“. Jeho priatelia a príbuzní sa preto domnievajú, že na organizovaní vraždy sa podieľalo okolie ruského prezidenta a pomáhalo páchateľom unikať pred justíciou.
Nemcova v posledných mesiacoch života sledovali agenti z rovnakej jednotky Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorá je spájaná s otravami zosnulého Alexeja Navaľného, spisovateľa Dmitrija Bykova a opozičného politika Vladimira Kara-Murzu. Vyplýva to z investigatívy portálu The Insider, Bellingcat a BBC.
Zaur Dadajev (odsúdený na 20 rokov) sa usadil v hornatej časti Čečenska a bratia Anzor a Šadid Gubaševovci (odsúdení na 19 a 16 rokov) žijú v čečenskom hlavnom meste Groznyj. Pri prepustení im povedali, aby sa držali v ústraní, pretože v opačnom prípade sa vrátia do väzenia, uviedol zdroj pre portál Projekt.
Nepriame dôkazy o ich prepustení našiel Projekt v uniknutých ruských databázach. Pri Dadajevovi bol zaznamenaný odchod z väznice v Irkutsku v októbri 2024 „z dôvodu preloženia“. Rovnaká formulácia sa objavuje v spisoch 98 ďalších väzňov z tejto väznice, ktorých poslali bojovať na Ukrajinu.
Neskôr záznamy o sociálnom poistení ukázali jeho registráciu v osade Jukarčoj, tento rok tiež splatil banke dlh približne v čiastke 1,2 milióna rubľov (13.200 eur). Projekt uviedol, že aj registračné a rodinné záznamy Gubaševovcov naznačujú ich prepustenie.
Ďalšieho odsúdeného Temirlana Eskerchanova prepustili v lete 2024 po podpísaní zmluvy s ministerstvom obrany. Piaty Chamzat Bachajev si celý trest 11 rokov odpykal na jar 2026. Podľa portálu Mediazona sa ich kontakty nepriamo spájali s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom.
Nemcova, jedného z popredných predstaviteľov ruskej opozície, zavraždili 27. februára 2015 na Veľkom Moskvoreckom moste neďaleko Kremľa, kde všetko dianie dôsledne kontroluje polícia a tajné služby. V súvislosti s jeho vraždou odsúdili v roku 2017 piatich mužov na 11 až 20 rokov, ale nikoho za jej organizáciu alebo objednávku.
Niekoľko hodín pred smrťou Nemcov v rozhovore na rozhlasovej stanici Echo Moskvy obvinil prezidenta Vladimira Putina zo „zavlečenia krajiny do krízy... šialenou, agresívnou a vražednou politikou vojny proti Ukrajine“. Jeho priatelia a príbuzní sa preto domnievajú, že na organizovaní vraždy sa podieľalo okolie ruského prezidenta a pomáhalo páchateľom unikať pred justíciou.
Nemcova v posledných mesiacoch života sledovali agenti z rovnakej jednotky Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorá je spájaná s otravami zosnulého Alexeja Navaľného, spisovateľa Dmitrija Bykova a opozičného politika Vladimira Kara-Murzu. Vyplýva to z investigatívy portálu The Insider, Bellingcat a BBC.