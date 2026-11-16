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Médiá: Na Blízky východ dorazila americká lietadlová loď

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

USS Theodore Roosevelt spolu so sprievodnou údernou jednotkou opustila San Diego v septembri.

Autor TASR
Washington 16. novembra (TASR) - Americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt dorazila do regiónu Blízkeho východu. Pridala sa tak USS George H. W. Bush a USS George Washington, ktoré už sú nasadené v regióne. V pondelok o tom informovala agentúra AP s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa, píše TASR.

USS Theodore Roosevelt spolu so sprievodnou údernou jednotkou opustila San Diego v septembri. Podľa amerického vojenského námorníctva sa flotila v Arabskom mori v súčasnosti skladá z troch lietadlových lodí, ako aj z 13 torpédoborcov, dvoch krížnikov a jednej pobrežnej bojovej lode.

USA nasadili v regióne ďalšiu lietadlovú loď napriek tomu, že americký prezent Donald Trump pred týždňom vyhlásil, že vojna s Iránom je z vojenského hľadiska fakticky ukončená a Spojené štáty iba udržiavajú súčasný stav.
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