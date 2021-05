Na ceste Hamáčka do Moskvy sa podieľal aj Hrad, píšu Seznam Zprávy

Praha 9. mája (TASR) - S prípravami na plánovanú cestu do Moskvy pomáhala českému ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi aj prezidentská kancelária. S odvolaním sa na šéfa jej zahraničného výboru Rudolfa Jindráka o tom v nedeľu informoval server Seznam Zprávy. Pomoc sa mala týkať zámeru usporiadať v Prahe schôdzku amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina.



"Čo sa týka pozvania pána prezidenta Bidena, bolo to v nejakom štádiu diskusií s pánom prezidentom aj s pánom premiérom, že to musí byť akcia, kde pozývacím subjektom je prezident, pretože to je prezidentská úroveň," povedal serveru Jindrák. Uviedol, že sa o americko-ruskom summite rozprávali práve v súvislosti s plánovanou cestou Hamáčka do Moskvy.



"Bavili sme sa o tom, že by to bola jedna z možností, kedy by vtedajší minister zahraničia na nejakej zodpovedajúcej úrovni v tej Moskve, ak by tam vôbec šiel, mohol to pozvanie prezentovať. To je všetko, čo o tom viem. Mali sme to pozvanie napísané, ale nedošlo k tomu. Ani to nebolo odoslané, ani odovzdané," dodal Jindrák.



Server Seznam Zprávy v utorok s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou informoval, že minister vnútra Hamáček údajne navrhoval utajenie kauzy Vrbětice výmenou za vakcínu proti ochoreniu COVID-19 Sputnik V.



Dodávku vakcín pre ČR a stretnutie Putina s Bidenom chcel Hamáček podľa správy Seznam Zprávy vyrokovať na plánovanej návšteve Moskvy v polovici apríla. Tá však bola zrušená.



Hamáček obvinenia odmieta a oznámil, že na autorov článku podá trestné oznámenie. Takisto plánuje podať civilnú žalobu na vydavateľa, ktorý je za prácu svojich zamestnancov zodpovedný.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie, že výbuchy v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.