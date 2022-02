Médiá: Na Ukrajine je komando vagnerovcov, má zavraždiť Zelenského

Londýn 28. februára (TASR) - V ukrajinskej metropole Kyjev operuje viac ako 400 ruských žoldnierov, ktorí dostali z Kremľa rozkaz zlikvidovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vládu a pripraviť pre Moskvu pôdu na prevzatie kontroly. Napísal to vo svojom pondelkovom vydaní britský denník The Times bez uvedenia zdroja.



Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktov vo svete.



Komando vagnerovcov podľa denníka The Times priletelo pred piatimi týždňami z Afriky na Ukrajinu s rozkazom odstrániť Zelenského vládu, a to výmenou za "zaujímavý" finančný bonus.



Informácie o ich výsadku sa dostali k ukrajinskej vláde v sobotu ráno, napísali The Times.



O niekoľko hodín neskôr Kyjev vyhlásil 36-hodinový "tvrdý" zákaz vychádzania, aby v meste pochytal ruských sabotérov. Vedenie mesta súčasne varovalo civilistov, že v prípade porušenia tohto zákazu – s výnimkou presunov do krytov civilnej obrany a iných útočísk – bude daná osoba považovaná za agenta Kremľa a môže byť "zlikvidovaná".



Vlani v decembri Európska únia uvalila na tzv. Vagnerovu armádu sankcie, ktoré zahŕňajú zmrazenie majetku a tiež zákaz udeľovania víz potrebných na vstup do krajín EÚ. Rovnaké reštriktívne opatrenia boli zavedené aj voči ôsmim jednotlivcom a trom firmám spojeným s touto polovojenskou organizáciou.



Vagnerovci bývajú spájaní s blízkym spolupracovníkom ruského prezidenta Vladimira Putina – miliardárom Jevgenijom Prigožinom. Jednotky Vagnerovej skupiny údajne slúžia ruským súkromným a štátnym záujmom na Ukrajine, v Sýrii a v Líbyi. Táto firma svoje služby ponúkla i miestnym predstaviteľom v subsaharskej Afrike vrátane bývalej francúzskej kolónie Mali a v Stredoafrickej republike, píše agentúra AFP.