Médiá: Najmodernejšia čínska jadrová ponorka sa potopila v lodenici

Washington 26. septembra (TASR) - Najmodernejšia čínska ponorka na jadrový pohon sa potopila v lodenici vedľa móla. S odvolaním na satelitné snímky to uviedol nemenovaný americký obranný predstaviteľ, informovali vo štvrtok agentúry AP a Reuters.



Čínska jadrová ponorka sa potopila pravdepodobne medzi májom a júnom, keď bolo na satelitných snímkach lodenice v meste Wu-chan vidieť žeriavy potrebné na jej vytiahnutie z dna rieky, povedal predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite.



Peking, ktorý buduje svoju námornú flotilu závratným tempom, potopenie ponorky nepotvrdil.



Podľa amerického predstaviteľa nie je prekvapevaním, že to Čína zatajuje. Dodal, že tento incident "okrem zrejmých otázok o štandardoch výcviku a kvalite vybavenia" čínskej armády vyvoláva ďalšie "otázky o dohľade nad čínskym obranným priemyslom, ktorý je už dlhodobo poznačený korupciou".



Podľa amerického predstaviteľa zatiaľ nie je známa príčina potopenia ponorky, ani to, či sa na jej palube nachádzalo jadrové palivo.



Čínska armáda disponuje v súčasnosti najväčšou námornou flotilou na svete, ktorá pozostáva z viac ako 370 lodí. Peking sa ju v súčasnosti snaží modernizovať. Podľa údajov amerického ministerstva obrany z roku 2022 mala Čína 12 ponoriek na jadrový pohon, z toho šesť vybavených balistickými raketami, a 48 dieslových ponoriek, píše Reuters.