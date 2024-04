Námestník šéfa bieloruskej diplomacie je v Pchjongjangu, hlási KĽDR

Soul 17. apríla (TASR) - Námestník bieloruského ministra zahraničných vecí Javhen Šestakov pricestoval v stredu do severokórejského Pchjongjangu, uviedli severokórejské štátne média. TASR o tom informuje podľa agentúry Jonhap.



Šestakovov príchod do metropoly KĽDR hlásila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Podrobnosti však neuviedla. Severná Kórea sa v tomto období usiluje prehĺbiť svoje vzťahy s Ruskom a návšteva bieloruského predstaviteľa by mohla mať za cieľ spevniť väzby medzi týmito tromi krajinami, konštatuje Jonhap.



Bielorusko je najbližším spojencom Ruska a dlhodobo podporuje inváziu Ruska na Ukrajinu. Severná Kórea údajne dodala Rusku zbrane na použitie vo vojne na Ukrajine a Moskva jej poskytuje pomoc v oblasti zbrojného programu. Lukašenko vlani v septembri počas stretnutia s Putinom navrhol trojstrannú spoluprácu medzi Moskvou, Minskom a Pchjongjangom, pripomína Jonhap.