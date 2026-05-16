Médiá: Naqví pricestoval do Iránu, aby pomohol s mierovými rokovaniami
Aprílové prímerie zastavilo boje, ktoré vypukli, keď americké a izraelské sily 28. februára zaútočili na Irán.
Autor TASR
Teherán 16. mája (TASR) - Pakistanský minister vnútra Mohsín Naqví pricestoval v sobotu do Teheránu, aby pomohol s mierovými rokovaniami medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré uviazli napriek krehkému prímeriu, informovali iránske médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mohsín Naqví dnes pricestoval do Iránskej islamskej republiky na oficiálnu dvojdňovú návštevu v rámci pakistanských snáh o uľahčenie rokovaní a podpory mieru v regióne,“ uviedla agentúra Tasním. K návšteve dochádza len niekoľko dní po tom, čo do krajiny zavítal aj vplyvný náčelník pakistanskej armády.
Aprílové prímerie zastavilo boje, ktoré vypukli, keď americké a izraelské sily 28. februára zaútočili na Irán. Minister zahraničných vecí Teheránu Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že Irán od USA dostal správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach. Zdôraznil však, že iránski predstavitelia nedôverujú Spojeným štátom a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne.
Hlavný vyjednávač Iránu a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v utorok uviedol, že Washington by mal prijať mierový návrh Teheránu. „Každý iný prístup bude úplne bezvýsledný,“ povedal Kálíbáf po tom, čo americký prezident Donald Trump odmietol najnovší návrh Teheránu tvrdiac, že súčasné prímerie funguje len vďaka „masívnej podpore životných funkcií“.
