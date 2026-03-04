< sekcia Zahraničie
Médiá: Netanjahu preveroval podozrenia z kontaktov USA s Iránom
Stanica uviedla, že Netanjahu v pondelok telefonoval vysokopostaveným predstaviteľom Bieleho domu, aby sa informoval, či k takýmto kontaktom dochádza, či už priamo alebo nepriamo.
Autor TASR
Jeruzalem 4. marca (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu začiatkom tohto týždňa kontaktoval Biely dom, aby si overil podozrenia izraelskej rozviedky, že vysokopostavení predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa sú v kontakte s iránskymi predstaviteľmi a rokujú s nimi o možnom prímerí vo vojne Izraela a Spojených štátov proti Iránu. Informoval o tom izraelský televízny kanál Kešet 12, píše TASR.
Stanica uviedla, že Netanjahu v pondelok telefonoval vysokopostaveným predstaviteľom Bieleho domu, aby sa informoval, či k takýmto kontaktom dochádza, či už priamo alebo nepriamo. Jeden z amerických predstaviteľov tieto tvrdenia poprel a Netanjahua ubezpečil, že Trumpova administratíva s Teheránom „za jeho chrbtom“ nekomunikuje.
Iný zdroj pre Kešet 12 uviedol, že Irán posielal Trumpovej administratíve odkazy prostredníctvom viacerých štátov Perzského zálivu a európskych krajín, no Washington na ne nereagoval.
Úrad izraelského premiéra ani Biely dom sa k medializovaným informáciám nevyjadrili, uviedla televízia.
O takýchto možných kontaktoch informoval aj denník The New York Times (NYT), podľa ktorého pracovníci iránskeho ministerstva pre spravodajské služby signalizovali americkej Ústrednej spravodajskej agentúre (CIA) otvorenosť rokovaniam o ukončení vojny.
Zdroj z iránskeho ministerstva spravodajstva však následne tieto medializované správy odmietol ako „absolútne klamstvá a psychologickú vojnu uprostred konfliktu“, uviedla iránska polooficiálna tlačová agentúra Tasním.
Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve v utorok zatiaľ vylúčil akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi. V rovnaký deň Donald Trump vyhlásil, že Teherán aj chcel rokovať, ale bolo už neskoro, keďže Spojené štáty už vtedy spustili vojenskú operáciu proti Iránu.
