Médiá: Netanjahu sa zúčastní na mierovom summite o Gaze v Egypte
Netanjahuovu účasť potvrdil aj egyptský prezidentský úrad. Hovorca izraelského premiéra pritom ešte v nedeľu oznámil, že na mierovom summite sa nezúčastní žiadny z izraelských predstaviteľov.
Autor TASR,aktualizované
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok zúčastní na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, informujú viaceré izraelské médiá. TASR sa odvoláva na správy agentúr AFP, DPA a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Netanjahuovu účasť následne potvrdil aj egyptský prezidentský úrad. Hovorca izraelského premiéra pritom ešte v nedeľu oznámil, že na mierovom summite sa nezúčastní žiadny z izraelských predstaviteľov.
Správy o účasti izraelského predsedu vlády na spomenutej schôdzke prišli počas jeho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Jeruzaleme. Netanjahu podľa medializovaných informácií počas stretnutia telefonoval s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, ktorý ho na summit pozval.
TOI pripomína, že Sísí sa počas viac než dvojročnej vojny v palestínskej enkláve vyhýbal komunikácii s Netanjahuom a pôvodne premiéra na summit, ktorému predsedá spolu s Trumpom, nepozval.
Na podujatí sa zúčastní približne 30 svetových lídrov, vrátane palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a lídrov Kataru a Indonézie. Účasť potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, maďarský predseda vlády Viktor Orbán, generálny tajomník OSN António Guterres a predseda Európskej rady António Costa. Zasadnutie má za cieľ upevniť krehké prímerie a podporiť dlhodobý mier a stabilitu na Blízkom východe.
V pondelok sa zároveň v rámci prvej fázy Trumpovho mierového plánu prepúšťajú izraelskí rukojemníci a palestínski väzni.
