Médiá: Netanjahu vystúpi 24. júla s prejavom v americkom Kongrese

Washington 7. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vystúpi 24. júla s prejavom na zasadnutí oboch komôr amerického Kongresu. O tomto dátume zhodne informujú v noci na piatok agentúry AP a AFP odvolávajúce sa na svoje zdroje oboznámené so situáciou.



Lídri republikánov aj demokratov v oboch komorách Kongresu pozvali minulý týždeň Netanjahua, aby "čoskoro" vystúpil s prejavom. Takýmto gestom chceli podľa vlastných slov zdôrazniť "solidaritu Ameriky s Izraelom". Dátum Netanjahuovho vystúpenia, ako aj návštevy USA, však nebol bezprostredne známy a špekulovalo sa o ňom.



Americké médiá ešte v pondelok informovali, že Netanjahu súhlasil s tým, že USA navštívi 13. júna. Kancelária izraelského premiéra však následne tieto správy dementovala s tým, že presný dátum návštevy ani vystúpenia v Kongrese ešte "nebol dohodnutý". Zároveň však uviedla, že to určite nebude dátum 13. júna, nakoľko tento termín koliduje so židovským sviatkom.



Prejav izraelského premiéra istotne rozhnevá časť demokratov v Kongrese, ktorí čoraz viac kritizujú vojenskú kampaň Izraela v Pásme Gazy. Podľa AP sa na jeho vystúpení tí nezarytejší odporcovia spomedzi demokratov, ani nezúčastnia.



K Netanjahuovej návšteve navyše dochádza v čase jeho pomerne naštrbených vzťahov s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý súkromne aj verejne kritizoval spôsob, aký izraelský premiér vedie vojnu v Gaze, ako aj nedostatok humanitárnej pomoci, ktorú do tejto palestínskej enklávy Izrael vpúšťa.



Šéf Bieleho domu zároveň predstavil minulý týždeň trojfázový plán, ktorý by mal prispieť k ukončeniu konfliktu v Gaze, k prepusteniu všetkých rukojemníkov a obnoveniu zničených palestínskych území, nad ktorými by už nevládol Hamas.



Podľa Washingtonu s týmto plánom súhlasil aj Izrael. Netanjahu však krátko po tom, čo Biden plán oznámil, uviedol, že americký prezident nezverejnil všetky podrobnosti dohody a ide len o "čiastočný" postup, čím návrh zdanlivo spochybnil.