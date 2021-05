Newyorský prokurátor zvolal porotu, má rozhodnúť o obžalobe Trumpa

New York 26. mája (TASR) - Úrad manhattanského prokurátora zvolal porotu, ktorá má rozhodnúť o prípadnej obžalobe bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá. Tento krok podľa médií naznačuje, že prokurátor získal dôkazy potvrdzujúce trestný čin.



Porota bola zvolaná nedávno a bude sa stretávať tri dni v týždni po dobu šiestich mesiacov, píše AFP s odvolaním sa na denník The Washington Post a jeho zdroje. Porota sa takisto venuje niekoľkým ďalším záležitostiam, ktoré s Trumpovým prípadom nesúvisia.



Vytvorenie poroty podľa The Washington Post potvrdzuje, že manhattanský prokurátor Cyrus Vance mohol nazbierať dostatok dôkazov potvrdzujúcich trestný čin Trumpa - alebo osôb z jeho úzkeho okruhu. Vanceov hovorca sa pre AFP odmietol vyjadriť.



Prokuratúry v USA zvyčajne pri dôležitých prípadoch zvolajú porotu zloženú z občanov, ktorá prípad vyšetruje v tajnosti, píše AFP. Porota vyhodnocuje dôkazy a môže si vyžiadať dodatočné dokumenty predtým, ako prijme rozhodnutie o vznesení obvinení.



Trumpove obchodné aktivity v súčasnosti vyšetruje Vance i generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová. Cieľom ich vyšetrovania je zistiť, či sa Trumpova spoločnosť The Trump Organization dopustila daňových únikov a poistných a bankových podvodov. Jamesová minulý týždeň oznámila, že spoločnosť bývalého amerického prezidenta je predmetom kriminálneho vyšetrovania.



Trump však akékoľvek pochybenie odmieta a v minulosti označil daňové vyšetrovanie jeho financií za politicky motivované, respektíve "pokračovanie najväčšieho politického honu na čarodejnice" v dejinách USA.