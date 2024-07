Niekoľko europoslancov Fideszu zostalo počas hymny EÚ sedieť

Budapešť/Štrasburg 16. júla (TASR) - Niekoľko poslancov novej poslaneckej skupiny maďarskej vládnej strany Fidesz v Európskom parlamente (EP) v utorok na ustanovujúcom zasadnutí EP v Štrasburgu zostalo počas hymny Európskej únie sedieť. Upozornil na to videom server gulyasagyumedia.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V úvode ustanovujúcej schôdze zahralo sláčikové kvarteto hymnu EÚ, ktorá pochádza z 9. symfónie D mol, ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van Beethoven ako hudobný podklad pre verše Friedricha Schillera "Óda na radosť" z roku 1785.



Z videozáznamu servera je zrejmé, že viacerí poslanci Fideszu, ktorí sú členmi frakcie Patrioti pre Európu, si hymnu vypočuli posediačky. Na protest ostali sedieť aj poslanci EP z krajne pravicovej holandskej Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa a Rakúskej strany slobody (FPÖ), ako aj český poslanec Filip Turek, ktorá ako nestraník kandidoval z prvého miesta spoločnej kandidátky koalície strán Prísaha a Motoristi.



Spomedzi maďarských poslancov sa počas hymny postavil Tamás Deutsch.



V iných frakciách k podobným protestom nedošlo, no niektorých politikov bolo možné vidieť v sále v tom čase telefonovať, natáčať videá a rozprávať sa.



Utorňajšia ustanovujúca schôdza EP bola prvou po tom, čo Maďarsko 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, pripomenul server telex.hu.



Zvyčajne na týchto schôdzach prezentuje líder predsedajúcej krajiny program svojho predsedníctva, v tomto prípade však premiér Viktor Orbán do Štrasburgu nepricestoval. Orbánovo vystúpenie na ustanovujúcej schôdzi Európskeho parlamentu bolo totiž odložené z dôvodu nabitého program júlovej schôdze, ktorá sa koná krátko po voľbách do EP.



Skupina 63 poslancov EP z viacerých politických skupín a viacerých členských krajín EÚ v spoločnom liste vyzvala v utorok vedúcich inštitúcií EÚ, aby zbavili Maďarsko jeho hlasovacích práv. Ide o reakciu europoslancov na nedávne návštevy Orbána v Moskve a Pekingu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)