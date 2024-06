Podľa holandského portálu NOS bude novým šéfom NATO Mark Rutte

Amsterdam 18. júna (TASR) - Novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) bude po Jensovi Stoltenbergovi odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte. V utorok o tom informoval holandský spravodajský portál NOS, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.



Podľa NOS sa jediný Rutteho protikandidát, rumunský prezident Klaus Iohannis, vzdá kandidatúry. Malo by sa tak stať v najbližšom čase, uviedli pre holandské verejnoprávne médium nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou. Agentúre Reuters sa nepodarilo získať bezprostredné reakcie.



Odchádzajúci šéf NATO Stoltenberg označil Rutteho za veľmi silného kandidáta a poznamenal, že výber nového generálneho tajomníka je veľmi blízko k ukončeniu.



Holandský premiér si rýchlo dokázal získať veľkú podporu a od začiatku bol preferovaným kandidátom Spojených štátov, najdôležitejšieho partnera v NATO, pripomína NOS.



Rutteho ako nástupcu súčasného generálneho tajomníka NATO verejne podporilo viacero krajín vrátane Británie, Francúzska, Nemecka aj Turecka. V utorok mu vyjadrilo podporu aj Slovensko a Maďarsko.



Práve o podporu Budapešti musel Rutte zabojovať. Maďarský premiér Viktor Orbán začiatkom júna uviedol, že by mohol podporiť Rutteho, ak sa holandský premiér ospravedlní za urážlivé vyjadrenia o maďarskej vláde. Orbán okrem toho chcel, aby Rutte súhlasil, že Maďarsko sa nebude musieť zúčastniť na nijakej vojenskej misii NATO na Ukrajine zameranej proti Rusku.



Orbán však v priebehu utorka oznámil, že Maďarsko je pripravené podporiť kandidatúru Rutteho na post generálneho tajomníka NATO, pričom údajne dostal záruku, že Maďarsko sa nebude musieť podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine. Od prvej požiadavky Orbán údajne upustil.



Stoltenberg na svojom súčasnom poste skončí v októbri. Členské krajiny NATO prijímajú rozhodnutia konsenzom, preto kandidát na najvyššiu politickú funkciu v rámci Aliancie potrebuje podporu všetkých 32 členov.