Médiá: Novým ministrom zahraničných vecí by mohol byť Johann Wadephul

Berlín 27. apríla (TASR) - Novým nemeckým ministrom zahraničných vecí vo vláde dezignovaného kancelára Friedricha Merza by sa mohol stať konzervatívny politik Johann Wadephul z radov kresťanských demokratov (CDU). V nedeľu o tom informovali viaceré nemecké média, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA, píše TASR.



Ako prvý informáciu priniesol portál Table Media. Pokiaľ by sa Wadephul (62) stal novým šéfom nemeckej diplomacie, bol by prvým ministrom zahraničných vecí z radov CDU za uplynulých 60 rokov.



Konzervatívny politik je poslancom Spolkového snemu od roku 2009. Pochádza zo spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko. Bol členom výboru pre zahraničné veci, ako aj súčasťou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a NATO.



Wadephul by na pozícii nahradil Annalenu Baerbockovú, ktorá na nej zotrvala počas celého pôsobenia vlády odchádzajúceho kancelára Olafa Scholza. Nemecko ju plánuje nominovať na post predsedníčky Valného zhromaždenia OSN.



CDU v novej vláde obsadí celkovo sedem zo 17 ministerských postov. Rovnaký počet rezortov pripadne sociálnym demokratom (SPD) a tri posty bavorskej Kresťanskosociálnej únii (CSU).



Koaličnú dohodu strany uzavreli koncom marca. Schváliť ju ešte musí CDU na straníckej konferencii a SPD prostredníctvom voľby svojej členskej základne. Očakáva sa, že ďalšie významné vládne posty budú predstavené v pondelok.