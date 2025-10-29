Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Média: Obeťou leteckej nehody v Keni je aj maďarský športový manažér

Kenyan officials inspect the scene of a plane crash near Diani, Kenya, Tuesday, Oct. 28, 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 29. októbra (TASR) - Medzi obeťami utorňajšej havárie malého lietadla v Keni bol aj predseda boxerského oddelenia športového klubu Vasas Gyula Süllős. V lietadle s ním bola aj jeho rodina vrátane detí a opatrovateľky, uviedol v stredu server borsonline.hu, podľa ktorého dve jeho deti zrejme zostali v Maďarsku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server píše, že osem maďarských obetí cestovalo spolu a v skupine boli aj Süllősova svokra, švagor a jeho dieťa.

V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara.

Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí - osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).
