Média: Obvinený zápasník Vémola podstúpil operáciu čeľuste
Zápasníka operovali na stomatochirurgickom oddelení Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.
Autor TASR
Praha 30. decembra (TASR) - Český zápasník Karel („Karlos“) Vémola, ktorého minulý týždeň poslal súd do väzby na základe obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami, v utorok podstúpil operáciu čeľuste. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
Zápasníka operovali na stomatochirurgickom oddelení Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Predoperačné vyšetrenia absolvoval už v pondelok ráno.
Vémolu zadržali minulý týždeň v utorok pri razii v jeho dome v obci Měchenice pri Prahe. Práve v ten deň mal nastúpiť do nemocnice na operačný zákrok súvisiaci s akútnym zápalom čeľuste.
Jeho právnik Vlastimil Rampula cez Vianoce povedal, že Vémolov problém pretrváva. Vyjadril sa tak po tom, čo pražský súd uvalil na zápasníka väzbu pre obavy z možného úteku.
Okrem 40-ročného Vémolu polícia zadržala ďalších dvoch mužov. Všetci traja sú obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami v medzinárodnom rozsahu. Hrozí im 18 rokov väzenia.
V prípade Vémolu, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), nejde o prvý problém so zákonom v súvislosti s drogami. Už v minulosti bol v Británii odsúdený za drogový delikt, za ktorý bol niekoľko mesiacov vo väzení.
