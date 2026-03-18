< sekcia Zahraničie
Média: Odborníci z EÚ si v stredu obzrú ropovod Družba na Ukrajine
Šéfovia Európskej rady a Európskej komisie tiež zdôraznili, že ich prioritou je zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 17. marca (TASR) - Skupina odborníkov z Európskej únie v stredu 18. marca navštívi úsek ropovodu Družba na Ukrajine, ktorý podľa Kyjeva poškodila ruská raketa, informoval v utorok ukrajinský portál Jevropejska pravda s odvolaním sa na svoje zdroje. Experti majú posúdiť rozsah škôd a prác potrebných na obnovenie prevádzky ropovodu, cez ktorý od konca januára netečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Zástupcovia týchto dvoch krajín v skupine podľa portálu chýbajú. Informuje o tom TASR.
Skupina odborníkov, ktorú tvorí niekoľko inžinierov, sa podľa jedného z citovaných zdrojov už nachádza v Kyjeve. Portál doplnil, že plány a logistiku odborníkov zabezpečuje delegácia EÚ na Ukrajine. Ďalší predstaviteľ z EÚ uviedol, že medzi expertmi nie sú zástupcovia zo Slovenska alebo Maďarska.
Predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému uviedli, že Ukrajina prijala od EÚ ponuku technickej pomoci a financovania pri obnovení dodávok ropy cez Družbu. K prerušeniu dodávok podľa lídrov a Kyjeva viedli ruské útoky na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti z 27. januára.
Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico však obviňujú Ukrajinu z otáľania pri obnove prevádzky a z politického vydierania. Slovenská informačná služba začiatkom marca vydala vyhlásenie, že podľa satelitných snímok nedošlo 27. januára k žiadnemu poškodeniu ropovodu. Ukrajina však tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Von der Leyenová a Costa k stanovisku zverejnili aj list od Zelenského, ktorý v ňom uviedol, že opravy na ropovode Družba sa chýlia ku koncu a poškodená čerpacia stanica bude obnovená do 1,5 mesiaca.
Šéfovia Európskej rady a Európskej komisie tiež zdôraznili, že ich prioritou je zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov. V tejto súvislosti chcú „naďalej spolupracovať so zainteresovanými stranami na hľadaní alternatívnych trás pre tranzit neruskej ropy do krajín strednej a východnej Európy“, vyhlásili.
