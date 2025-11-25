< sekcia Zahraničie
Média: Orbán sa stretne v piatok v Kremli s Putinom
Orbán sa naposledy stretol s Putinom v Moskve vlani 5. júla.
Autor TASR
Budapešť 25. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok 28. novembra stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pre stredoeurópsky investigatívny portál VSquare to uviedol nemenovaný zdroj oboznámený s podrobnosťami cesty. Podľa servera 24.hu však maďarská vláda zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský premiér a ruský prezident sa od roku 2022 stretli trikrát, celkovo 14-krát, pripomenul VSquare.
