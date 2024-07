Médiá: Orbán sa v utorok v Kyjeve stretne so Zelenským

Budapešť/Kyjev 2. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán pricestuje v utorok na návštevu do Kyjeva, kde sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uviedli to portály The Guardian a Financial Times s odvolaním sa na osoby oboznámené s touto záležitosťou.



Návšteva Viktora Orbána tak má prísť deň po tom, ako Maďarsko prebralo rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Pôjde vôbec o prvú návštevu maďarského premiéra na Ukrajinu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak odmietol komentovať prípadnú návštevu. Tú však potvrdili pre britský The Guardian dva zdroje z Budapešti a jeden z Kyjeva. "Orbán tu bude zajtra (utorok), pokiaľ nedôjde k zmene na poslednú chvíľu," povedal jeden zo zdrojov.



Jeden z budapeštianskych zdrojov uviedol, že plán cesty sa zrodil po dlhých rokovaniach o otázke práv ukrajinskej maďarsky hovoriacej menšiny, ktorá žije na krajnom západe Ukrajiny v blízkosti hraníc oboch krajín. "Predpokladom stretnutia bolo vyriešenie otázky národnostných práv. V posledných týždňoch sa podarilo dosiahnuť dohodu," dodal zdroj.



Na rozdiel od väčšiny európskych krajín Maďarsko opakovane spochybnilo potrebu vojensky podporovať Ukrajinu a namiesto toho vyzvalo na prímerie. Budapešť medzitým udržiava s Moskvou otvorené styky a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó od začiatku vojny na Ukrajine absolvoval najmenej päť ciest do Ruska, naposledy minulý mesiac na ekonomické fórum v Petrohrade, pripomína portál The Guardian.