Médiá: Orbán už zrejme vie, koho by chcel za nového prezidenta

Budapešť 21. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok dostal výsledky prieskumu verejnej mienky o indexe známosti a popularite možných kandidátov na post prezidenta po odstúpení Katalin Novákovej. Orbán už zrejme vie, koho by chcel presadiť, konštatoval v stredu server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server poznamenal, že jedným z hlavných bodov dvojdňového stretnutia parlamentnej frakcie Fidesz-KDNP v Balatonalmádi, ktoré sa začína v stredu, bude práve výber kandidáta na prezidenta republiky.



Orbán podľa index.hu nechce zbytočne riskovať, preto by chcel v tejto pozícii vidieť jemu blízkeho spoľahlivého človeka.



Nováková podľa informácií servera nebude budúci pondelok prítomná na úvodnom dni jarnej schôdze parlamentu, keď budú poslanci hlasovať o jej abdikácii podanej 11. februára. Zatiaľ nie je známe, či posledným vystúpením Novákovej na poste hlavy štátu bola jej rezignácia oznámená vo verejnoprávnej televízii M1 10. februára.



Index 14. februára informoval, že sa v Maďarsku z poverenia nadácie blízkej vláde začal veľký prieskum verejnej mienky, ktorý by mal zistiť popularitu kandidátov na post nového prezidenta. Prieskum realizovali na vzorke niekoľko tisíc respondentov.



Anketa sa týkala ministra obrany Kristófa Szalay-Bobrovniczkého, bývalého eurokomisára Tibora Navracsicsa, ktorý je v súčasnosti zodpovedný za rezort verejnej správy a regionálneho rozvoja, a zisťovali aj popularitu rektora Semmelweisovej univerzity Bélu Merkelyho. Tento zoznam osobností neskôr rozšírili o 81-ročného profesora Miklósa Marótha, orientalistu, ktorý mal výrazný vplyv na premiéra Viktora Orbána v otázke presadzovania politiky otvárania sa Východu.



Nováková 10. februára oznámila, že sa vzdáva postu hlavy štátu. Stalo sa tak v súvislosti s jej vlaňajším aprílovým rozhodnutím o udelení amnestie bývalému zástupcovi riaditeľa detského domova v Bicske Endremu K., odsúdenému za krytie svojho nadriadeného.