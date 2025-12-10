< sekcia Zahraničie
Médiá: Orbánova vláda sa chystá na budúci rok vziať enormnú pôžičku
Autor TASR
Budapešť 10. decembra (TASR) - Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána sa v budúcom roku chystá vziať pôžičky na trhu a od Európskej únie v celkovej výške 9,6 miliardy eur. Upozornil na to v stredu server nepszava.hu,, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server sa odvoláva na finančný plán Centra pre správu verejného dlhu (ÁKK) Zrt. na rok 2026. Podľa týchto plánov by ÁKK by malo získať celkovo zdroje vo výške 9,6 miliardy eur, a to emisiou dlhopisov a pôžičkami.
Z 9,6 miliardy eur je 3,1 miliardy potrebných na splatenie dlhopisov v cudzej mene so splatnosťou v budúcom roku, pričom 6,5 miliardy eur by malo pokryť budúcoročný deficit, čo sčasti pokryje financovanie volebných sľubov, píše nepszava.hu.
