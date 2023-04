Médiá: Pápež František chce v roku 2024 navštíviť rodnú Argentínu

Buenos Aires 23. apríla (TASR) – Pápež František uviedol, že plánuje budúci rok navštíviť rodnú Argentínu, informovali v nedeľu tamojšie médiá. V juhoamerickej krajine nebol, odkedy pred desaťročím odišiel do Vatikánu, napísala agentúra Reuters.



"Vždy som sa chcel vrátiť," povedal František pre argentínske noviny La Nación. Ak sa návšteva uskutoční, do Argentíny pocestuje rok po októbrových voľbách.



"Nespájajte ma s argentínskou politikou, prosím," citoval denník najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi. Jeho rodná krajina zápasí so 100-percentnou ročnou infláciou a mierou chudoby na úrovni takmer 40 percent.



Vatikán sa k záležitosti bezprostredne nevyjadril.



František je prvou hlavou katolíckej cirkvi pochádzajúcou z Latinskej Ameriky. A hoci sa od svojho zvolenia do Argentíny nevrátil, podnikol početné cesty do zahraničia vrátane Afriky.