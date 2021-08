Médiá: Partnerka obeseného Šyšova neverí, že si sám vzal život

Londýn/Kyjev 6. augusta (TASR) - Bažena Žoludzová, partnerka bieloruského aktivistu Vitaľa Šyšova, ktorý zomrel "za zvláštnych okolností" tento týždeň v Kyjeve, neverí že by si vzal vlastný život. Povedala to v rozhovore pre televíziu BBC.



"Plánovali sme spoločnú budúcnosť," tvrdí Žoludzová. "Nenechal by ma takto," dodala. Vyjadrila sa tiež, že jej partner predtým viac krát vyslovil obavy o ich bezpečnosť. Nebrala však na ne veľký ohľad.



"Zvykol sedávať pri okne a hovoril, že vidí prichádzať a odchádzať podozrivé autá. Odpovedala som mu, že je možno len paranoidný. Neverila som, že by sa o nás niekto zaujímal. Možno už vtedy niečo tušil," vysvetľuje Žoludzová. Zároveň dodala, že Šyšov robil niektoré preventívne bezpečnostné opatrenia. Napríklad si fotil poznávacie značky vozidiel, či podozrivých ľudí, ktorých v Kyjeve videl. Nehovoril vraj s políciou, bol však v kontakte s ukrajinskými bezpečnostnými zložkami.



Telo Vitaľa Šyšova bolo nájdené deň po tom, ako sa nevrátil z jeho pravidelného behu. Žoludzová však tvrdí, že partnera nevidela ani v deň zmiznutia. "Zobudila som sa keď už bol preč."



Ukrajinská polícia vyšetruje, či si aktivista vzal život sám, alebo bol zavraždený tak, aby to vyzeralo ako samovražda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že osobne dohliada na vyšetrovanie prípadu.



Vitaľa Šyšova našli v utorok obeseného v parku neďaleko jeho bydliska v Kyjeve. Viedol mimovládnu neziskovú organizáciu Bieloruský dom na Ukrajine. Ide o subjekt, ktorý občanom Bieloruska, čo sa chcú usadiť na Ukrajine, pomáha s hľadaním bývania, vybavovaním dokladov a zamestnaním. Pomáha teda aj Bielorusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka.