Médiá po zvolení Pavla za prezidenta ČR čakajú zmenu štýlu na Hrade

Praha 28. januára (TASR) – Pozorovatelia očakávajú, že novozvolený český prezident Petr Pavel prinesie na Pražský hrad nielen generačnú zmenu – odchádzajúca hlava štátu Miloš Zeman má 78 rokov, Pavel 61 – ale aj zmenu politického štýlu. Uvádza to nemecká tlačová agentúra DPA, ktorej článok si všimla TASR.



DPA pokračuje s tým, že Zeman často polarizoval verejnosť svojimi kontroverznými vyhláseniami o migrácii, moslimoch či médiách.



"Mojím mottom je: spolupráca, slušnosť a normálna komunikácia," cituje Pavla DPA. "Myslím si, že práve toto nám počas predchádzajúcich rokov veľmi chýbalo," povedal Pavel ešte počas kampane.



Petr Pavel sa v roku 2015 stal prvým náčelníkom generálneho štábu z postkomunistickej krajiny, ktorý obsadil funkciu predsedu Vojenského výboru NATO.



Jednou z výrazných tém predvolebnej kampane v Česku bola aj ruská vojna na Ukrajine, pričom Pavel opakovane vyzýval na pomoc Kyjevu. "Rusko musí na Ukrajine prehrať – aj s našou pomocou," zdôraznil.



Agentúra AP poukázala, že do Pavlovho volebného štábu prišla v sobotu aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá jeho víťazstvo označila za víťazstvo "nádeje, že slušnosť a pravdovravnosť nie je slabosťou, ale je silou, ktorá môže viesť k víťazstvu, a to dokonca aj v politike".



AP takisto pripomína, že Pavel plne podporuje vojenskú a humanitárnu pomoc Česka Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej vojenskej agresii. Cituje českého politológa Petra Justa, ktorý označuje zahraničnú politiku za Pavlovu silnú stránku.



Francúzska agentúra AFP uvádza Pavla ako absolventa vojenskej vysokej školy a hrdinu z čias srbsko-chorvátskej vojny, kde ako člen misie UNPROFOR pomohol k vyslobodeniu francúzskych vojakov na základni Karin, ktorá sa ocitla pod mínometnou paľbou. Vo Francúzsku za to potom dostal vyznamenanie.



Podobne ako jeho súper v prezidentských voľbách Andrej Babiš, aj Pavel bol pred rokom 1989 v Komunistickej strane Československa. "Avšak tento muž so starostlivo pristrihnutou briadkou a bielymi vlasmi, ktorý má vášeň pre silné motocykle, sa odvtedy stal veľkým zástancom členstva svojej krajiny v EÚ a NATO," opísala ho AFP.



Americký denník The New York Times nazval Pavla politickým novicom, ktorý porazil populistického veľkopodnikateľa a expremiéra Babiša v prvých dôležitých voľbách v Európe tohto roku. Podľa amerických novín českí voliči jednoznačne odmietli kandidatúru populistického miliardára a podporili pozíciu Česka ako silného podporovateľa Ukrajiny.



Pavel zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb v ČR so ziskom 58,32 percenta hlasov. Porazeného kandidáta Andreja Babiša podporilo 41,67 percenta voličov. Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb dosiahla 70,25 percenta.