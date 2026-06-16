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Médiá potvrdili na Ukrajine smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008
Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako tri mesiace.
Autor TASR
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Moskva 16. júna (TASR) - Novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. TASR o tom píše podľa denníka Novaja Gazeta Europe.
Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako tri mesiace.
Svirin bol „kontraktnik“ a slúžil ako guľometník v 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája.
Ide o prvú potvrdenú smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008; od začiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu bolo na fronte zabitých už najmenej 200 18-ročných Rusov.
Kremeľ sa snaží vyhnúť mobilizácii sériou agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mestá a etnické menšiny, vrátane osadenstva väzníc a sociálne odkázaných ľudí.
Za podpis ponúka „kontraktnikom“ základný mesačný žold do 60.000 rubľov (asi 630 eur), pri bojovom nasadení 300.000 rubľov a viac (asi 3160 eur) a náborový bonus 400.000 rubľov (asi 4370 eur). Mnohé regióny ponúkajú ďalšie doplatky a sociálne výhody pre rodinu v prípade smrti vrátane bezplatnej pomoci s bývaním.
Ališer Svirin mal v čase smrti 1. mája 2026 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front nie je známy, ale vzhľadom na svoj vek nemohol v armáde slúžiť dlhšie ako tri mesiace.
Svirin bol „kontraktnik“ a slúžil ako guľometník v 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti 28. mája.
Ide o prvú potvrdenú smrť ruského vojaka narodeného v roku 2008; od začiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu bolo na fronte zabitých už najmenej 200 18-ročných Rusov.
Kremeľ sa snaží vyhnúť mobilizácii sériou agresívnych náborových kampaní zacielených najmä na vidiek, menšie mestá a etnické menšiny, vrátane osadenstva väzníc a sociálne odkázaných ľudí.
Za podpis ponúka „kontraktnikom“ základný mesačný žold do 60.000 rubľov (asi 630 eur), pri bojovom nasadení 300.000 rubľov a viac (asi 3160 eur) a náborový bonus 400.000 rubľov (asi 4370 eur). Mnohé regióny ponúkajú ďalšie doplatky a sociálne výhody pre rodinu v prípade smrti vrátane bezplatnej pomoci s bývaním.