Média: Predstavitelia diskutujú o možnej návšteve Zelenského v USA
Trump dal Zelenskému čas do 27. novembra, kedy Spojené štáty oslavujú Deň vďakyvzdania, aby sa k obsahu plánu vyjadril.
Autor TASR
Kyjev/Washington 24. novembra (TASR) - Americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o možnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Spojených štátoch, kde by rokoval s prezidentom Donaldom Trumpom o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Uskutočnenie cesty bude závisieť od výsledku rozhovorov v Ženeve, uviedli v nedeľu podľa stanice CBS News a agentúry Reuters nemenovaní predstavitelia. Informuje o tom TASR.
Dvadsaťosembodový plán, ktorého úplné znenie zverejnili médiá tento týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Trump dal Zelenskému čas do 27. novembra, kedy Spojené štáty oslavujú Deň vďakyvzdania, aby sa k obsahu plánu vyjadril. Sám však tento termín označil za flexibilný a v sobotu novinárom o pláne povedal, že nejde o jeho poslednú ponuku.
O americkom návrhu v nedeľu v Ženeve rokovali predstavitelia USA, Ukrajiny a európskych štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa na rozhovoroch zúčastnil, povedal, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Stále je však podľa neho potrebné urobiť toho veľa a niektoré záležitosti si vyžadujú rozhodnutia na „vyššej úrovni“.
Práve o najcitlivejších otázkach mierového plánu by mohol Zelenskyj rokovať priamo s Trumpom vo Washingtone. Dva oboznámené zdroje citované Reuters uviedli, že to je hlavnou myšlienkou prípadnej návštevy ukrajinského prezidenta, ktorá by sa mohla uskutočniť už tento týždeň.
Vzhľadom na aktívnu diplomaciu, zahŕňajúcu rokovania vo Švajčiarsku, však aspoň nateraz neexistujú žiadne konkrétne plány Zelenského cesty, poznamenal pre CBS News vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu. Rovnako sa v tejto chvíli podľa neho neplánujú žiadne rozhovory s ruskými predstaviteľmi alebo v Rusku.
