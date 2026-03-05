< sekcia Zahraničie
Médiá: Pri izraelských útokoch zahynul vysokopostavený člen Hamasu
Wasím Atalláh al-Alí a jeho žena zahynuli pri „dronovom útoku zacielenom na ich dom“ v Beddawi, palestínskom utečeneckom tábore neďaleko libanonského Tripolisu.
Autor TASR
Bejrút 5. marca (TASR) - Libanonské štátne médiá uviedli, že vo štvrtok pri izraelských útokoch zahynul na severe krajiny predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas. Ide o prvého zabitie člena Hamasu od začiatku útokov USA a Izraela na Irán, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Wasím Atalláh al-Alí a jeho žena zahynuli pri „dronovom útoku zacielenom na ich dom“ v Beddawi, palestínskom utečeneckom tábore neďaleko libanonského Tripolisu. Došlo k tomu ešte pred úsvitom, uviedla Národná spravodajská agentúra (NNA) a muža opísala ako vysokopostaveného predstaviteľa Hamasu.
Izrael medzitým vydal evakuačný príkaz pre obyvateľov južného Libanonu a nariadil, aby sa naďalej presúvali severne od rieky Lítání, píše stanica al-Džazíra. „Osoby v blízkosti členov Hizballáhu či jeho zariadení ohrozujú svoje životy,“ vyhlásila. „Ktorýkoľvek dom používaný na vojenské účely sa môže stať cieľom útoku,“ ozrejmila armáda.
NNA hlásila vo štvrtok ráno viacero útokov. Izraelská armáda vyhlásila, že zasiahla niekoľko veliteľských centier Hizballáh.
